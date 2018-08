L’ex-champion de cricket Imran Khan prend les rênes du Pakistan

Islamabad — L’ex-champion de cricket Imran Khan a été officiellement élu vendredi premier ministre du Pakistan, promettant une nouvelle ère de responsabilité et de prospérité lors d’un discours combatif au parlement. Sans surprise, l’Assemblée nationale issue des élections législatives du 25 juillet, largement remportées par son parti, l’a élu avec 176 voix, soit 4 de plus que nécessaire. Il devrait prêter serment dès samedi. M. Khan, 65 ans, partait grand favori pour ce vote face à son unique rival, Shahbaz Sharif, chef de file du PML-N (Ligue musulmane pakistanaise), l’ancien parti au pouvoir. M. Sharif a pour sa part reçu 96 voix. La victoire de M. Khan aux élections ouvre une nouvelle ère politique pour le pays, interrompant des décennies d’alternance politique entre le PML-N et le Parti du peuple pakistanais (PPP), entrecoupée de périodes de pouvoir militaire.