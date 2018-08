Décès de l’ancien premier ministre indien Vajpayee

New Delhi — La classe politique indienne rendait hommage à l’ancien premier ministre Atal Bihari Vajpayee, décédé jeudi à l’âge de 93 ans après un demi-siècle de vie politique marquée par l’arrivée au pouvoir de son parti nationaliste hindou. Ancien journaliste et poète converti à la politique, l’ancien chef de gouvernement a contribué à la montée en puissance du parti Bharatiya Janata, aujourd’hui au pouvoir, et a occupé le poste de premier ministre par trois fois, en 1996, 1998-1999 et 1999-2004.