Sommet intercoréen à Pyongyang en septembre

Photo: Archives Agence France-Presse

Séoul — Les deux Corées ont décidé, lundi, de tenir en septembre un sommet à Pyongyang , qui pourrait marquer une nouvelle étape importante dans le rapprochement historique entre les deux pays. Une visite dans la capitale nord-coréenne du président sud-coréen Moon Jae-in serait la première d’un chef d’État du Sud en plus d’une décennie. En dépit du rapprochement observé depuis le début de l’année, les sanctions internationales décidées contre la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaire et balistique ont empêché la reprise de la coopération économique intercoréenne, et peu de progrès ont été faits sur la question cruciale de la dénucléarisation du Nord.