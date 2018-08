Indonésie: le bilan du séisme revu à la hausse

Photo: Sonny Tumbelaka Agence France-Presse

Bangsal — L’aide a commencé à atteindre des zones isolées de l’île indonésienne où a eu lieu dimanche un puissant tremblement de terre de magnitude 7,0, qui a fait plus de 130 morts. Les secouristes intensifiaient leurs efforts, mercredi, pour retrouver des victimes dans les décombres. Le plus récent bilan de l’agence nationale de lutte contre les catastrophes atteint 131 morts, mais d’autres organismes gouvernementaux, dont l’armée, ont fait état de chiffres beaucoup plus élevés, allant de 226 à 381 morts. Les volontaires et le personnel de secours ont érigé des abris provisoires pour les dizaines de milliers de sinistrés de Lombok. Comme sa célèbre voisine Bali, l’île de Lombok est connue pour ses plages, ses montagnes et sa végétation luxuriante.