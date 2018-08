Inde: les ouvriers du thé en grève

Calcutta — Des centaines de milliers d’ouvriers dans les plantations de thé Darjeeling dans l’est de l’Inde ont entamé mardi une grève pour obtenir une augmentation de 50 cents par jour. « Plus de 400 000 ouvriers de quelque 370 plantations participent à cette grève de trois jours » dans l’État du Bengale-Occidental, a précisé à l’AFP Aloke Chakraborty, président du comité central du syndicat des ouvriers du thé. « Le salaire minimum journalier d’un ouvrier à la plantation est de 169 roupies [2,46 $]. Nous avons demandé une augmentation de 20 % à 203 roupies [2,96 $] », a-t-il ajouté. Les syndicats espèrent exercer la pression maximale sur les propriétaires pendant la période de mousson, quand la production atteint des sommets et les pertes financières seraient les plus importantes.