Afghanistan: des amputés de guerre marchent pour la paix

Photo: Hoshang Hashimi Agence France-Presse

Herat — Une vingtaine d’Afghans amputés de guerre, pour certains en fauteuils roulants ou équipés de béquilles, se sont lancés mardi dans une longue et difficile marche pour exiger la fin du conflit qui les a rendus infirmes. « Le convoi de la paix » a démarré son périple dans la ville d’Herat (ouest) et prévoit de l’achever à l’autre extrémité du pays, dans la capitale, Kaboul, avançant au mépris des insurgés, des bombes et d’une chaleur écrasante. « Nous entreprenons ce voyage de plus de 1000 km vers Kaboul pour dire au monde d’arrêter la guerre », a déclaré à l’AFP l’un des participants, Mohammad Musa, 40 ans, amputé des deux jambes après avoir sauté sur une mine. Cette initiative intervient quelques semaines après une marche similaire de manifestants pour la paix, qui avaient parcouru à pied quelque 700 km entre Lashkar Gah (sud) et Kaboul, pour l’essentiel durant le mois de jeûne de ramadan.