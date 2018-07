La Corée du Nord commence à restituer les dépouilles de soldats américains

La Corée du Nord a lancé vendredi le processus complexe de restitution des dépouilles de militaires américains tombés pendant la guerre il y a plus de 65 ans, comme elle s’y était engagée en juin lors d’un sommet historique avec les États-Unis.

« Après tant d’années, ça va être un grand moment pour tant de familles. Merci à Kim Jong-un », a lancé le président américain Donald Trump dans un tweet.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.