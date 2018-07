Japon: les treize condamnés de la secte Aum ont été pendus

Photo: Shinji Kita Kyodo News via AP

Tokyo — Les treize condamnés à mort de la secte meurtrière Aum, responsable de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, ont tous été exécutés, a annoncé jeudi le gouvernement japonais après la pendaison en début de matinée des six condamnés restants. « J’ai ordonné ces exécutions après avoir mûrement réfléchi », a déclaré devant la presse la ministre de la Justice Yoko Kamikawa. Selon elle, les meurtres perpétrés par la secte « ne doivent plus jamais se produire » et la sentence de mort était « inévitable ». Aum, une organisation créée par le gourou Shoko Asahara (de son vrai nom Chizuo Matsumoto), est responsable de l’attentat au gaz sarin qui avait tué treize personnes et en avait intoxiqué 6300 autres dans le métro de Tokyo en 1995.