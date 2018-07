Chine: les arrestations explosent au Xinjiang

Photo: Ng Han Guan Associated Press

Pékin — Les arrestations ont augmenté de 730 % l’an passé au Xinjiang, région à majorité musulmane du nord-ouest de la Chine, où Pékin impose des mesures de sécurité draconiennes au nom de la lutte contre l’islamisme, a indiqué mercredi une ONG. Le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir justifie la surveillance de la population dans ce vaste territoire semi-désertique par les menaces posées par l’extrémisme islamiste, le terrorisme et le séparatisme. Le Xinjiang compte environ 22 millions d’habitants, dont près de la moitié d’Ouïghours, un peuple turcophone et musulman. Nombre d’entre eux se plaignent de discriminations et des membres radicalisés ont commis des attentats qui ont fait des centaines de morts ces dernières années.