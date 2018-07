Une firme sud-coréenne prétend avoir trouvé un trésor russe

Séoul — Une firme sud-coréenne prétend avoir finalement repéré l’épave d’un navire russe qui a coulé il y a plus de 100 ans avec, à son bord, quelque 200 tonnes d’or. Le groupe Shinil a annoncé mardi avoir trouvé le Dmitrii Donskoï, un navire de 6200 tonnes qui a coulé près d’une île sud-coréenne en 1905, pendant la guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon. Le Dmitrii Donskoï a possiblement emporté avec lui des lingots et des pièces d’or dont la valeur est aujourd’hui estimée à 132 milliards $US. Shinil a présenté des photos et des vidéos qui montreraient le Dmitrii Donskoï par environ 400 mètres de fond. Plusieurs historiens doutent que la Russie ait placé autant d’or à bord d’un seul navire