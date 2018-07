L’Inde ordonne l’inspection des foyers de mère Teresa

Photo: Dibyangshu Sarkar Agence France-Presse

New Delhi — L’Inde a ordonné l’inspection de tous les centres pour enfants gérés par la congrégation catholique de mère Teresa dans le pays à la suite de l’arrestation d’une de ses nonnes accusée de trafic d’enfants. Au début du mois, la police indienne a interpellé une religieuse et un employé de l’un de ces centres à Ranchi, qui auraient vendu au moins cinq enfants pour potentiellement des milliers de dollars. Le scandale avait éclaté après le signalement de la disparation d’un nourrisson d’un foyer de l’ordre recueillant des femmes enceintes non mariées et des mères en détresse. L’adoption illégale est un commerce important en Inde, où près de 90 000 enfants s’évaporent chaque année.