Turquie: Erdogan nomme son gendre aux Finances

Ankara — Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dévoilé lundi un nouveau cabinet de 16 ministres au sein duquel il a confié le portefeuille clé des Finances à son gendre Berat Albayrak. Marié à la fille aînée de M. Erdogan, Esra, M. Albayrak, 40 ans, occupait depuis 2015 le poste de ministre de l’Énergie, et a connu ces dernières années une ascension très rapide. Les marchés, qui redoutent des pressions de M. Erdogan sur la Banque centrale, semblent avoir mal accueilli la nomination de M. Albayrak, la livre turque chutant de plus de 2 % dans la soirée face au dollar. M. Erdogan a prêté serment lundi pour un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs renforcés. Dans le nouveau système, le poste de premier ministre a été supprimé, et le chef de l’État détient désormais l’ensemble du pouvoir exécutif.