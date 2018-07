Quatre des 13 jeunes coincés dans une grotte en Thaïlande ont d’ores et déjà été secourus et deux d'entre eux sont sortis à pied de la dernière section de la grotte. Les deux autres devaient pouvoir faire de même, sans danger, a annoncé dimanche le ministère de la Défense.

« Quatre garçons ont atteint la troisième chambre », où est installée la base de secours, et « pourront sortir à pied », a annoncé à l’AFP Kongcheep Tantrawanit, porte-parole du ministère de la Défense.

« Deux sont sortis de la grotte. Les deux autres vont vraisemblablement bientôt suivre », a-t-il déclaré.

Les deux jeunes sortis de la grotte ont été transportés rapidement par ambulance dans un centre hospitalier.

La mission de sauvetage pour évacuer le groupe a débuté samedi soir.

Les autorités ont indiqué que 18 plongeurs thaïlandais et étrangers participent à l’opération de secours et que deux plongeurs accompagneront chaque garçon au fur et à mesure de leur évacuation.

L’opération devrait durer entre 2 et 4 jours.

La mission est risquée. Le parcours de sortie comprend de nombreux boyaux ténébreux et étroits. Il compte de difficiles passages sous l’eau. Les courants sont forts, et il y a peu d’oxygène. Les enfants n’ont aucune expérience de plongée.

D'autres détails suivront.