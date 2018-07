Nawaz Sharif condamné à 10 ans de prison

Photo: Tolga Akmen Agence France-Presse

Islamabad — L’ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été condamné vendredi, en son absence, à dix ans de prison par un tribunal anticorruption, une sentence dénoncée comme « politique » par son clan, et qui fragilise son parti avant des élections législatives le 25 juillet. M. Sharif a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de huit millions de livres (10 millions de dollars) par un tribunal d’Islamabad dans une affaire concernant l’achat de plusieurs appartements de luxe à Londres. M. Sharif a réagi peu après la sentence en promettant de poursuivre son « combat jusqu’au moment où le Pakistan sera libéré des chaînes de la peur qui lient toute personne disant la vérité ». L’affaire avait initialement été déclenchée par la publication des Panama Papers, des documents émanant d’un cabinet d’avocats panaméen et révélant les montages financiers de ses clients, dont la famille Sharif. La sentence porte un coup sérieux au parti PML-N, fondé en 1993 par Nawaz Sharif, et qui est l’une des principales formations en liste pour les élections législatives du 25 juillet prochain.