Thaïlande: un sauveteur meurt d’un manque d’oxygène

Mae Sai — Un ancien SEAL thaïlandais qui contribuait aux efforts de sauvetage des garçons pris au piège dans une grotte est mort vendredi d’un manque d’oxygène, ont indiqué les autorités. Le commandant des SEAL Arpakorn Yookongkaew a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi matin que le sauveteur travaillait à titre bénévole et qu’il est décédé lors d’une mission de nuit au cours de laquelle il a déplacé des bouteilles d’oxygène. M. Yookongkaew a précisé que le sauveteur s’est évanoui alors qu’il était sous l’eau et que les efforts pour le réanimer ont échoué. « Malgré cela, nous continuerons jusqu’à ce que nous accomplissions notre mission », a-t-il ajouté. Les autorités thaïlandaises se dépêchent de pomper l’eau d’une grotte inondée où 12 garçons et leur entraîneur de soccer sont coincés depuis le 23 juin, avant que davantage de pluie ne tombe sur la région.