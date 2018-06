Inde: troisième jour de manifestations après le viol d’une fille de 8 ans

New Delhi — Des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans le centre de l’Inde pour une troisième journée d’affilée après le viol brutal d’une fille de huit ans, dans un état critique. Une foule portant des pancartes et chantant « Mort au violeur » s’est rassemblée en plusieurs lieux du district de Mandsaur, dans l’État du Madhya Pradesh, pour réclamer la pendaison du suspect de l’agression sexuelle d’une écolière de la zone. Ces rassemblements rappellent, dans une moindre mesure, l’émoi populaire qu’avait provoqué un viol collectif à New Delhi en 2012 qui a choqué la planète et jeté une lumière crue sur la lèpre des violences sexuelles en Inde. Nombre de commerces et écoles sont restés fermés dans le district. Des étudiants ont manifesté en portant des brassards noirs.