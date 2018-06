Au moins deux morts dans un puissant séisme au Japon

Photo: JIJI PRESS / STR / Japan OUT / Agence France-Presse

Tokyo — Un puissant tremblement de terre a touché l’ouest du Japon lundi, tuant au moins deux personnes, dont une petite fille de neuf ans, et provoquant coupures de courant et suspension du trafic ferroviaire à une heure de forte affluence, selon les autorités. Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga a également fait état de 20 blessés, et dit redouter une troisième victime. Ce tremblement de terre, de magnitude 5,3 selon l’institut américain USGS, s’est produit près d’Osaka, à une profondeur de 15,4 kilomètres. De nombreuses secousses secondaires se sont produites et les autorités mettaient en garde les habitants de la région contre le risque d’effondrements de maisons et de glissements de terrain, des pluies étant de plus attendues.