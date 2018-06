Myanmar: Facebook interdit les moines extrémistes

Rangoon — Facebook a placé un groupe de moines extrémistes myanmarais sur sa liste noire après avoir reconnu avoir été « lent » à s’attaquer aux contenus racistes dans ce pays d’Asie du Sud-Est où le réseau social est omniprésent. Le groupe Mabatha et certains moines du mouvement « ne sont plus autorisés à être présents sur Facebook », a expliqué jeudi David Caragliano, responsable de la politique du contenu. « Et nous supprimerons tous les comptes et contenus qui soutiennent, louent ou représentent ces individus ou organisations », a-t-il ajouté. Le groupe avait déjà fermé le compte de Wirathu, la figure la plus connue du groupe, qui n’hésite pas à attiser la haine contre les musulmans dans ce pays très majoritairement bouddhiste. Les enquêteurs des Nations unies, qui travaillent sur les exactions contre la minorité musulmane des Rohingyas, avaient estimé récemment que Facebook avait joué « un rôle déterminant » dans la propagation du discours de haine.