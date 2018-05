Un ex-espion en chef du Pakistan interdit de quitter le pays après la publication d’un livre

Islamabad — Un ancien chef du renseignement militaire pakistanais a été interdit de quitter son pays après la publication d’un livre qu’il a écrit avec un homologue indien, a annoncé lundi l’armée pakistanaise.

Chroniques d’un espion : RAW, ISI et l’illusion de la paix se présente comme une série de discussions entre le général à la retraite Asad Durrani, le patron de l’Inter-Services Intelligence (ISI) pakistanaise entre 1990 et 1992, A.S. Dulat, un ex-chef de la Research and Analysis Wing (RAW), l’agence de renseignement indienne, et un journaliste indien.

Les deux hommes y abordent différents sujets polémiques, dont l’Afghanistan, le Cachemire et les relations très houleuses entre Inde et Pakistan depuis leur partition en 1947.

« Un tribunal d’enquête dirigé par un lieutenant-colonel en activité se penchera sur la question en détail. Des autorités compétentes ont demandé que son nom soit placé sur la liste de contrôle des sorties », interdisant aux personnes qui y figurent de quitter le Pakistan, a tweeté le porte-parole de l’armée, le général Asif Ghafoor.

Lt Gen Asad Durrani, Retired was called at GHQ today to explain his position on recently launched book ‘Spy Chronicles’. A formal Court of Inquiry headed by a serving Lt Gen has been ordered to probe the matter in detail. Competent authority approached to place his name on ECL.