Afghanistan: les programmes de stabilisation mal adaptés

Washington — Les États-Unis ont dépensé en vain des milliards de dollars pendant quinze ans pour stabiliser l’Afghanistan, leurs programmes ayant été menés à la hâte dans des zones pas suffisamment sécurisées, selon un nouveau rapport américain. « Malgré des efforts héroïques pour stabiliser des régions non sécurisées et contestées d’Afghanistan entre 2002 et 2017, les programmes ont globalement échoué », a estimé jeudi l’inspecteur général pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR), John Sopko, en présentant ce nouveau rapport.