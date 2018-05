Mobilisation pour Liu Xia

Pékin — Plusieurs dizaines d’artistes et d’écrivains, en France et aux États-Unis, appellent publiquement les autorités chinoises à libérer la poétesse Liu Xia, veuve du dissident Liu Xiaobo, placée de facto en résidence surveillée depuis plus de huit ans sans avoir jamais fait l’objet d’une condamnation. Mme Liu, 57 ans, est sous très étroite surveillance du régime communiste depuis que son époux a obtenu le prix Nobel de la paix 2010, avant de mourir en détention d’un cancer l’an dernier. Liu Xiaobo avait été condamné en 2009 à 11 ans de prison pour « subversion » pour avoir cosigné un appel en faveur de la démocratie en Chine. À l’initiative du Pen Club américain et d’Amnesty International, quelque 80 intellectuels ont diffusé mercredi des vidéos sur Internet dans lesquelles ils lisent des poèmes de Liu Xia.