Inde: revers pour le Congrès dans son dernier bastion

New Delhi — Le parti du Congrès indien (opposition) a perdu mardi sa majorité dans son dernier grand bastion. L’élection régionale de l’État du Karnataka (sud) est vue comme un baromètre dans le paysage politique indien, à un an des élections législatives générales, et accentue la descente aux enfers du parti de Nehru et de Gandhi qui a dominé la politique indienne depuis l’indépendance en 1947. Le Bharatiya Janata Party du premier ministre Modi est arrivé premier en nombre de sièges à l’assemblée législative de ce grand État du sud de l’Inde aux plus de 65 millions d’habitants. Outre le gouvernement central, la formation de M. Modi contrôle désormais directement la plupart des grands États de l’Inde, soit 70 % de la population. Le Congrès est quant à lui en passe d’être oblitéré de la carte électorale.