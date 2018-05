Erdogan amorce sa visite en sol britannique

Photo: Les services de presse présidentiels / Associated Press

Londres — Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a entamé dimanche une visite officielle de trois jours au Royaume-Uni, un allié qu’il a qualifié de « précieux et fiable » avant de rencontrer mardi la reine, Élisabeth II, et la première ministre, Theresa May. Les discussions avec la chef du gouvernement doivent aborder la situation actuelle en Syrie et en Irak, l’accord sur le nucléaire iranien — dont les États-Unis se sont retirés mardi dernier — et la lutte contre le terrorisme. L’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays sera également évoqué, alors que les Britanniques s’apprêtent à sortir de l’Union européenne dans quelques mois.