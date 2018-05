Pyongyang libère trois Américains avant le sommet Trump-Kim

Washington — La Corée du Nord a libéré trois Américains, a annoncé mercredi le président des États-Unis, Donald Trump, saluant le geste de « bonne volonté » de la part du leader nord-coréen, Kim Jong-un, qu’il doit rencontrer dans les semaines à venir. Le président américain a par ailleurs assuré que le lieu et la date de son sommet très attendu avec l’homme fort de Pyongyang seraient divulgués dans les trois jours et a précisé qu’il n’aurait pas lieu dans la Zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées. Kim Hak-song travaillait pour l’Université des sciences et de la technologie de Pyongyang (USTP) lors de son arrestation en mai 2017 sous l’accusation d’avoir commis des « actes hostiles » contre le gouvernement.