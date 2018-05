Arménie: Pachinian élu premier ministre, le peuple en liesse

Photo: Vano Shlamov Agence France-Presse

Des dizaines de milliers d’Arméniens faisaient la fête mardi dans les rues de la capitale Erevan après la nomination du chef de l’opposition Nikol Pachinian au poste de premier ministre dans cette ex-république soviétique du Caucase du Sud. M. Pachinian a été élu mardi à ce poste clé par le Parlement de l’Arménie, après trois semaines de protestations antigouvernementales dans le pays. Seul candidat en lice, ce député d’opposition et ancien journaliste a été soutenu par 59 députés alors qu’il avait besoin de 53 voix pour être élu. Quarante-deux députés ont voté contre lui. « À partir de maintenant, plus personne ne pourra violer les droits et les libertés du peuple arménien », a lancé M. Pachinian, venu après le vote saluer les dizaines de milliers de ses partisans réunis sur la place de la République.