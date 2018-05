La date et le lieu du sommet Trump-Kim fixés

Washington — La date et le lieu de son sommet historique avec Kim Jong-un ont été fixés, a annoncé vendredi Donald Trump, assurant qu’un rappel d’une partie des soldats américains en Corée du Sud ne serait « pas sur la table ». Sans l’exclure à plus long terme. « On a maintenant une date. Et on a un lieu » pour la rencontre avec le dirigeant nord-coréen, a déclaré le président des États-Unis. « Nous allons les annoncer bientôt », a-t-il ajouté, entretenant le suspense comme à son habitude.