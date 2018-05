Contre Erdogan, un opposant pugnace

Ankara — Le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d’opposition en Turquie, a désigné l’un de ses plus féroces orateurs en la personne du député Muharrem Ince comme candidat à l’élection présidentielle anticipée de juin pour porter le fer contre Recep Tayyip Erdogan. « Avec la permission de Dieu et la volonté de la nation, je serai élu président le 24 juin », a lancé lors d’une cérémonie à Ankara M. Ince, un poids lourd du CHP qui s’est imposé comme l’un des plus véhéments critiques de M. Erdogan. Mais cet ancien professeur de physique et chimie aura fort à faire pour renverser le président Erdogan. Les protagonistes du double scrutin anticipé sont désormais connus : outre MM. Erdogan et Ince, la « Dame de fer » turque Meral Aksener et l’« icône kurde » Selahattin Demirtas, écroué depuis plus d’un an, s’affronteront lors d’une campagne qui s’annonce rugueuse.