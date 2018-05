Hommage aux journalistes afghans

Photo: Diptendu Dutta Agence France-Presse

Kaboul — De vibrants hommages ont été rendus jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, aux journalistes afghans, après les attaques qui ont tué dix d’entre eux lundi. « Les journalistes d’Afghanistan sont parmi les plus courageux au monde », a salué dans un communiqué Omar Waraich, directeur adjoint de l’ONG Amnesty International pour l’Asie du Sud. Depuis 2016, 34 journalistes et collaborateurs de médias sont morts dans ce pays, selon Reporters sans frontières (RSF). Les dernières attaques mortelles ont bouleversé la communauté très soudée des journalistes afghans. Quelques heures après les explosions de lundi à Kaboul, des dizaines de directeurs et rédacteurs en chef étaient retournés sur le site des attentats pour défier publiquement les extrémistes. Jeudi, un peu partout dans le monde – dont en Inde, comme sur notre photo –, des rassemblements ont été organisés en hommage aux journalistes tués ou pour dénoncer les atteintes à la liberté de la presse. Au Pakistan, régulièrement classé comme l’un des endroits les plus dangereux pour les médias, des journalistes ont marché dans la capitale, Islamabad, exhibant des photos de leurs camarades décédés.