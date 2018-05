La veuve de Liu Xiaobo prête «à se laisser mourir»

Pékin — La veuve du dissident chinois Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix 2010, est prête à se laisser mourir à son domicile de Pékin, où elle est maintenue en résidence surveillée sans avoir jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation. La poétesse Liu Xia a été placée de facto en résidence surveillée depuis que son mari a obtenu le prix Nobel, une situation qui n’a pas changé depuis le décès de ce dernier en juillet 2017 alors qu’il avait contracté un cancer du foie en près de 10 ans de détention. Depuis l’Allemagne, l’écrivain en exil Liao Yiwu a révélé qu’il avait pu s’entretenir lundi avec Liu Xia, ajoutant qu’elle était fortement déprimée par le refus du régime communiste de la laisser quitter la Chine. « Aujourd’hui, je ne crains plus rien. Si je ne peux pas partir [pour l’Allemagne], je me laisserai mourir à la maison. Mourir comme un acte de défi serait pour moi la chose la plus facile au monde », a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés mercredi par M. Liao sur son compte Facebook.