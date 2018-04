Indonésie: 15 ans de prison pour corruption

Jakarta — La condamnation pour corruption à quinze ans de prison d’un des hommes politiques les plus influents d’Indonésie pourrait marquer un tournant dans la lutte contre ce fléau qui suscite une exaspération croissante de la population dans le pays. C’est avec colère et incrédulité que les Indonésiens ont suivi l’affaire de l’ancien président du Parlement, Setya Novanto, qui avait essayé d’échapper à son interpellation fin 2017. Cette semaine, iI a été reconnu coupable d’avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre d’une énorme affaire de détournements de fonds publics. Cette lourde condamnation scelle la chute de M. Novanto, déjà impliqué dans plusieurs affaires de corruption par le passé mais jamais condamné, et surtout la plus grande victoire de la Commission pour l’éradication de la corruption (KPK), une institution populaire créée en 2002.