Chine : sept élèves tués dans une attaque au couteau

Pékin — Un homme armé d’un couteau a tué sept collégiens et en a blessé douze autres vendredi alors qu’ils rentraient chez eux dans le nord de la Chine, ont annoncé les autorités locales, ce qui en fait l’une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. L’homme de 28 ans, originaire du village de Zhaojiashan dans le comté de Mizhi (province de Shaanxi), a été arrêté. L’âge des victimes n’a pas été précisé, mais les collégiens en Chine ont habituellement entre 12 et 15 ans. Le suspect a indiqué qu’il avait été « victime de harcèlement » lorsqu’il fréquentait le collège qu’il a attaqué et qu’il « détestait » ses camarades de classe. Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine. En février, un homme armé d’un couteau avait tué une femme et blessé douze autres personnes dans un centre commercial de Pékin.