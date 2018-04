En Inde, prison à perpétuité pour un influent gourou

Jodhpur — La justice indienne a condamné mercredi le gourou Asaram Bapu à la prison à perpétuité pour le viol d’une disciple adolescente, entérinant la chute de l’un des plus puissants « hommes-dieux » de ce pays d’Asie du Sud. À la tête de centaines d’ashrams hindous en Inde et à l’étranger, Asaram était accusé d’agression sexuelle sur une fille de 16 ans en 2013 au Rajasthan (ouest) sous prétexte de l’exorciser d’esprits maléfiques. Le gourou de 77 ans à la longue barbe blanche se targue de compter des premiers ministres et présidents indiens parmi ses adeptes. La défense a annoncé son intention de faire appel de ce jugement. Les condamnations de telles personnalités politico-spirituelles sont hautement délicates en Inde, où des millions de personnes les suivent avec dévotion et font redouter une explosion de violence. Les autorités ont placé par précaution plusieurs régions d’Inde en état d’alerte et déployé des milliers de policiers par crainte de troubles des partisans du gourou.