Séoul cesse sa propagande à la frontière avant le sommet intercoréen

Séoul a fait taire lundi les haut-parleurs géants qui diffusent à grands renforts de décibels des messages de propagande aux soldats nord-coréens déployés à la frontière, un geste de conciliation avant le sommet intercoréen de vendredi.

La Corée du Nord a annoncé ce week-end qu’elle ne mènerait plus d’essais nucléaires ou de tirs de missiles à longue portée, ce que le président sud-coréen Moon Jae-in a salué comme « une décision importante dans le sens de la dénucléarisation totale de la péninsule coréenne ».

En dépit de la remarquable détente qui s’est amorcée entre les deux Corées depuis le début de l’année, le président américain Donald Trump a mis en garde contre tout excès d’optimisme.

« La route est longue avant une conclusion sur la Corée du Nord, ça va peut-être marcher, ou pas — l’avenir le dira », a écrit dimanche soir sur Twitter M. Trump, qui est censé rencontrer lui aussi dans les prochaines semaines le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour un sommet historique.

