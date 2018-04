Arménie: 30 000 manifestants à Erevan

Erevan — Quelque 30 000 personnes ont manifesté vendredi à Erevan, où la police a procédé à plus de 230 interpellations, au huitième jour de protestations contre la nomination de l’ex-président Serge Sarkissian au poste de premier ministre. Arborant des drapeaux arméniens et des pancartes « Sarkissian est un dictateur », les manifestants ont à nouveau défilé dans les rues de la capitale. « La corruption et l’injustice étouffent ce pays. Il faut donner des pots-de-vin aux fonctionnaires, au service des impôts… », estime un manifestant, Moucheg Khatchatrian, 52 ans, au chômage. Au-delà des manoeuvres de M. Sarkissian pour rester au pouvoir après plus d’une décennie au poste de président, les manifestants reprochent à cet ancien militaire de 63 ans de n’avoir pas su faire reculer la pauvreté et la corruption.