Arménie: manifestation contre une tentative de rester au pouvoir «éternellement»

Erevan — Des dizaines de milliers de personnes manifestaient mardi soir en Arménie contre l’ex-président Serge Sarkissian, élu par le Parlement premier ministre avec des pouvoirs renforcés, contre ce qu’ils considèrent comme une tentative de rester au pouvoir « éternellement ». Réunis à la place de la République, lieu très prisé des touristes en plein centre de la capitale arménienne Erevan, à l’appel du leader de l’opposition et député Nikol Pachinian, les manifestants brandissaient des drapeaux arméniens et scandaient « l’Arménie sans Serge ! » « Sarkissian manque de légitimité et s’est attiré la haine des Arméniens », a-t-il lancé, après avoir annoncé « le début d’une révolution pacifique de velours ».