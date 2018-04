Les accusés du viol collectif en Inde plaident non coupable

New Delhi — Huit hommes accusés d’avoir violé et tué une fillette musulmane d’une tribu nomade en Inde ont plaidé non coupable lundi. Le gardien d’un temple hindou et quatre policiers figurent parmi le groupe arrêté pour ce crime qui s’est déroulé en janvier dans la région du Cachemire, au nord de l’Inde. Ce fait divers est venu jeter une lumière crue sur les tensions intercommunautaires en Inde, dirigée par les nationalistes hindous de Narendra Modi depuis 2014. Les suspects qui ont comparu lundi pour la première fois devant le tribunal ont aussi demandé à passer au détecteur de mensonges. L’audience a ensuite été ajournée pour des questions procédurales.