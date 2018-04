La colère gronde en Inde contre les violences sexuelles

New Delhi — Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes, dimanche, en Inde, pour réclamer la fin du fléau des violences sexuelles contre les femmes, dont l’ampleur a grandi dans le pays. La colère a été déclenchée par le viol et le meurtre d’une fillette de huit ans dans la région du Cachemire et par l’enlèvement et le viol d’une adolescente dans l’État d’Uttar Pradesh. Au moins neuf suspects, dont un législateur du parti au pouvoir et quatre responsables des forces de l’ordre, ont été arrêtés relativement à ces deux affaires. Plusieurs manifestants se sont montrés indignés du fait que le parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde se soit d’abord mis du côté de l’accusé dans l’affaire au Cachemire. La jeune victime était musulmane et les accusés sont hindous. Les crimes violents contre les femmes sont en progression au pays en dépit de lois plus sévères promulguées en 2013.