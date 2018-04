Mongolie: deux ex-premiers ministres arrêtés dans une enquête liée à Rio Tinto

Oulan-Bator — Deux ex-premiers ministres mongols ont été placés en détention dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption et d’abus de pouvoir pour des accords commerciaux controversés entre Oulan-Bator et le géant minier anglo-australien Rio Tinto. Sanj Bayar et Chimed Saikhanbileg ont été interpellés mercredi, la justice mongole s’intéressant à leur rôle dans la conclusion de deux accords autour de la mine mongole d’Oyu Tolgoï. Ce site fait l’objet d’investissements colossaux et est au coeur de vives controverses dans le pays sur la place des investisseurs étrangers. Au terme d’un long bras de fer, Rio Tinto et Oulan-Bator avaient conclu en mai 2015 un accord ouvrant la voie à l’exploitation de ce gigantesque gisement de cuivre et d’or situé en plein désert de Gobi, où l’entreprise a indiqué vouloir investir quelque 5 milliards de dollars.