Chine: un ex-cacique du Parti plaide coupable de corruption

Tianjin — C’est le plus haut dirigeant chinois en exercice à tomber depuis cinq ans : Sun Zhengcai a plaidé coupable jeudi lors d’un procès sous haute sécurité, dernier épisode retentissant de la croisade anticorruption du président Xi Jinping. L’accusé faisait partie jusqu’en 2017 du groupe des 25 personnes les plus puissantes de la Chine : le bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), le parti au pouvoir. Âgé de 54 ans, il en était le benjamin, et donc considéré comme promis à un très brillant avenir. Lors de son procès jeudi dans la municipalité de Tianjin, Sun Zhengcai a été accusé de trafic d’influence et d’avoir illégalement accepté de grosses sommes d’argent, selon un communiqué du Tribunal intermédiaire no 1 de la ville. Il a plaidé coupable et « exprimé son repentir », selon le tribunal. Le jugement sera annoncé à une date ultérieure.