Pékin — « Être fidèle à la cause du Parti communiste chinois » : cette exigence surprenante est désormais imposée aux donneurs d’une des principales banques du sperme de Pékin, dans un contexte de raidissement idéologique en Chine. L’injonction est mentionnée dans un appel aux dons lancé mercredi par l’hôpital no 3 de l’Université de Pékin. Cet établissement hospitalier est affilié à la plus prestigieuse école supérieure du pays. Les donneurs potentiels ne doivent pas souffrir de maladies génétiques ou infectieuses, et doivent avoir « un fond idéologique sain ». Les hommes de 20 à 45 ans désireux de donner leur sperme doivent « aimer la patrie socialiste, soutenir la gouvernance du Parti communiste, être fidèles à la cause du Parti, faire preuve d’intégrité morale, avoir une bonne conduite, respecter la discipline et les lois, et n’avoir aucun problème politique ». « L’amour pour le Parti commence avec un spermatozoïde », a ironisé un commentateur sur le réseau social WeChat.