Corée du Sud : 24 ans de prison pour l’ex-présidente Park

L’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée vendredi à 24 ans de prison pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption qui a précipité sa disgrâce l’année dernière. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Mme Park a été destituée et arrêtée en mars 2017 pour toute une série d’accusations qui ont mis en lumière les accointances troubles entre le pouvoir politique et les grands conglomérats familiaux. La chute de la présidente conservatrice, consécutive à des manifestations monstres dans tout le pays, a permis l’alternance et l’élection de Moon Jae-in (centre gauche), qui a contribué au spectaculaire rapprochement en cours entre les deux Corées. L’affaire à tiroirs avait permis de révéler l’influence énorme sur la présidente de sa confidente de l’ombre, Choi Soon-sil, une « amie de 40 ans » surnommée « Raspoutine » par les médias et qui n’occupait aucune fonction officielle.