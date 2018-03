Malala compte rentrer au Pakistan «une fois ses études terminées»

Islamabad — La prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, de retour au Pakistan plus de cinq ans après en être partie dans des conditions dramatiques, a annoncé vendredi qu’elle voudrait rentrer dans son pays une fois ses études achevées au Royaume-Uni. « Mon plan est de rentrer au Pakistan une fois mes études terminées, car c’est mon pays et j’ai autant de droit sur lui que n’importe quel autre Pakistanais », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec la télévision privée Geo. En 2012, Malala avait été évacuée d’urgence vers la Grande-Bretagne après avoir reçu une balle dans la tête au cours d’un attentat l’ayant ciblée à son retour de l’école. « Il y a assurément une différence » entre le Pakistan d’aujourd’hui et celui qu’elle a alors quitté, selon elle. « Les choses s’améliorent, les gens s’unissent et une campagne pour un meilleur Pakistan est en cours. »