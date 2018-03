Pékin resserre la censure

Photo: Fred Dufour Agence France-Presse

Pékin — Contourner la censure d’Internet va devenir de plus en plus compliqué en Chine : la population et les entreprises étrangères se préparent à la prohibition à partir de samedi des « réseaux privés virtuels » (VPN) non autorisés. Selon différentes estimations, plusieurs dizaines de millions de personnes recourent à ces VPN pour se connecter à des sites ou réseaux sociaux bloqués par les autorités, comme Facebook, Twitter, Google, YouTube… ainsi que maints médias étrangers. Mais le gouvernement a déclaré la guerre à ces tunnels qui permettent de passer sous la « Grande Muraille informatique » du Web chinois. À compter du 31 mars, particuliers et entreprises étrangères devront absolument choisir parmi un nombre limité de services VPN approuvés par le régime communiste.