Les deux Corées en sommet le 27 avril

Séoul — Les deux Corées se sont mises d’accord jeudi sur la date du 27 avril pour un sommet rarissime, peu après les débuts de Kim Jong-un sur la scène internationale avec une visite surprise en Chine. Ce sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen, Moon Jae-in, seulement le troisième du genre, doit précéder un face-à-face historique avec le président américain, Donald Trump, en mai. « Conformément à la volonté des deux dirigeants, le Sud et le Nord sont convenus de tenir le Sommet 2018 Sud-Nord le 27 avril à la Maison de la paix sud-coréenne de Panmunjom », selon un communiqué de presse commun. C’est dans ce village frontalier situé dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule que fut signé l’armistice de la guerre de Corée (1950-1953). M. Kim sera ainsi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre. Les deux précédents sommets intercoréens, en 2000 et 2007, avaient eu lieu à Pyongyang.