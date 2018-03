Des dizaines de morts dans un attentat à Kaboul

Kaboul — Des dizaines de personnes, pour la plupart des adolescents, ont été tuées mercredi dans un attentat-suicide revendiqué par le groupe armé État islamique, alors qu’elles célébraient Norouz, le Nouvel An perse, devant l’Université de Kaboul, en Afghanistan. Cette attaque, commise par un kamikaze à pied, est la cinquième dans la capitale en l’espace de quelques semaines. Le ministère de la Santé a fait état de 33 morts et 65 blessés, tandis qu’une source sécuritaire afghane haut placée a indiqué à l’AFP que l’attentat avait fait 37 morts et 70 blessés. Tous les blessés sont des civils, selon un porte-parole du ministère de l’Intérieur. L’attentat s’est produit devant un hôpital situé en face de l’Université de Kaboul, à moins de 200 mètres de Karte Sakhi, un mausolée où de nombreux Afghans se rassemblent chaque année pour fêter Norouz.