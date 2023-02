Les pluies torrentielles au Brésil font 36 morts et des villes annulent le carnaval

De fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont tué 36 personnes dans l’État de São Paulo, dans le nord du Brésil, ont indiqué les autorités dimanche, et le nombre de victimes pourrait augmenter.

Le gouvernement de l’État de São Paulo a déclaré dans un communiqué que 35 personnes sont mortes dans la ville de São Sebastiao et qu’une fillette de 7 ans a été tuée dans la ville voisine d’Ubatuba.

Les villes de São Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela et Bertioga, sont parmi les plus durement touchées et elles sont désormais en état de calamité. Elles ont annulé leurs festivités de carnaval alors que les équipes de secours luttent pour retrouver les personnes disparues, blessées et dont on craint pour leur vie.

«Nos équipes de secours ne parviennent pas à se rendre à plusieurs endroits ; c’est une situation chaotique », a déclaré Felipe Augusto, le maire de São Sebastiao. Plus tard, il a ajouté qu’il y avait des dizaines de personnes portées disparues et que 50 maisons se sont effondrées dans la ville à cause des glissements de terrain.

M. Augusto a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs vidéos de destruction généralisée dans sa ville, dont une montrant un bébé secouru par des habitants alignés dans une rue inondée.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a indiqué sur Twitter qu’il se rendrait dans la région lundi.

Le gouvernement de l’État de São Paulo a déclaré dans un communiqué que les précipitations dans la région avaient dépassé 600 millimètres en une journée, l’une des quantités les plus élevées jamais enregistrées au Brésil en si peu de temps.

La municipalité de Bertioga à elle seule a reçu 687 millimètres au cours de cette période, a indiqué le gouvernement de l’État.

Le gouverneur Tarcisio de Freitas a fait savoir dans un communiqué qu’il avait demandé le soutien de l’armée, qui a envoyé deux avions et des équipes de secours dans la région.

Des images télévisées montraient des maisons inondées dont seul le toit était visible. Les résidents utilisent de petits bateaux pour transporter des objets et des personnes vers des positions plus élevées. Une route qui relie Rio de Janeiro à la ville portuaire de Santos a été bloquée par des glissements de terrain et des inondations.

La côte nord de l’État de São Paulo est une destination de carnaval fréquente pour les touristes fortunés qui préfèrent rester à l’écart des fêtes de rue massives dans les grandes villes.