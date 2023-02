Un projet de loi américain contre Jair Bolsonaro

Un groupe d’élus démocrates aux États-Unis grincent encore plus des dents après la décision prise par l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui vit en exil sur le territoire américain depuis fin décembre, d’étendre son séjour de six mois, en réclamant un nouveau visa. Ces politiciens comptent désormais sur l’adoption rapide d’un projet de loi, déposé la semaine dernière au Congrès, pour venir à bout de ce gênant visiteur, accusé jeudi soir par le nouveau président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, d’être le cerveau de l’attaque récente, par ses partisans, des institutions démocratiques brésiliennes.

C’était le 8 janvier dernier. Bolsonaro pourrait faire face à la justice dans son pays autant pour cette insurrection que pour des affaires de corruption alléguée durant sa présidence.

«Les États-Unis ne doivent jamais devenir un refuge pour quiconque porte atteinte aux valeurs que défend notre nation : la démocratie, les droits de la personne, l’état de droit et le caractère sacré d’élections libres et équitables », a résumé le sénateur démocrate de l’Illinois, Richard Durbin qui parraine le projet de loi avec ses collègues Mazie Hirono d’Hawaï, et Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont.

Le projet de loi vise à empêcher « les responsables étrangers qui interfèrent avec des élections démocratiques ou résistent au transfert démocratique du pouvoir dans leur pays de trouver refuge aux États-Unis », a dit M. Durbin, par voie de communiqué.

Demande de visa

C’est ce que cherche visiblement à faire Jair Bolsonaro depuis le 30 décembre dernier. Il a atterri aux États-Unis, deux jours avant la fin de son mandat, pour s’établir temporairement dans la banlieue d’Orlando en Floride. Entré alors qu’il était encore président du Brésil, celui que l’on surnomme le « Trump des Tropiques » bénéficiait jusqu’au 30 janvier dernier d’un visa accordé aux présidents et diplomates en visite aux États-Unis. C’est la première fois qu’un président sortant n’assiste pas à la cérémonie de transfert du pouvoir dans son pays. Bolsonaro a suivi depuis cet État américain l’attaque des lieux de pouvoir de la capitale, Brasília, le 8 janvier, par ses partisans clamant, sans en apporter la preuve, que l’élection de Lula avait été frauduleuse.

Même s’il avait promis de devancer son retour au Brésil avant la fin du mois de janvier, avait-il dit sur les ondes de CNN Brazil, le populiste s’est finalement placé sur une autre trajectoire, en déposant il y a quelques jours une demande de visa de touriste de six mois, a confirmé le cabinet d’avocats AG, de Washington, chargé du délicat dossier. Les services d’immigrations américains se sont refusés à tout commentaire sur la nature de la demande comme sur son traitement.

Loin de ces préoccupations administratives, Jair Bolsonaro mène une vie publique riche aux États-Unis où il donne actuellement plusieurs conférences. Vendredi, il devait prendre la parole lors d’un rassemblement organisé par le groupe ultraconservateur Turning Point USA à Miami sur le thème du « pouvoir du peuple ».

La semaine dernière, le fils du populiste, Flávio, a indiqué que son père était aux États-Unis pour se reposer. Quant à la date de son retour au Brésil, il a dit : « Cela pourrait être demain, cela pourrait être dans six mois, cela pourrait être jamais, je ne sais pas », a-t-il indiqué au média brésilien Folha de S.Paulo.

Esquiver la justice

Avec cette demande de visa, Bolsonaro cherche à « échapper aux accusations qui le lient à des crimes contre la démocratie brésilienne, résume en entrevue au Devoir l’historienne spécialiste de la politique brésilienne Marilia Corrêa jointe à la Baylor University au Texas où elle enseigne. Il tente ainsi de se tenir loin des groupes qui ont passé des mois devant des casernes militaires au Brésil pour soutenir son affirmation selon laquelle les élections présidentielles brésiliennes de 2022 étaient frauduleuses et des groupes qui ont envahi les bâtiments publics de Brasília le 8 janvier ».

Jeudi soir sur les ondes de la télévision brésilienne RedeTV !, le président Luiz Inacio Lula da Silva s’est dit « certain » que son prédécesseur « a préparé un coup d’État » et fomenté l’attaque du 8 janvier. « Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d’y participer », a-t-il dit, tout en appelant, « à vaincre le bolsonarisme », après avoir réussi, avec une mince majorité toutefois, à déloger le populiste du pouvoir après un seul mandat.

L’étau se resserre sur l’ex-président brésilien. Cette semaine, un proche allié, le sénateur Marcos do Val, s’est retourné contre lui en racontant avoir participé le 9 décembre dernier à une rencontre au sommet, en présence de Bolsonaro, visant à établir un plan pour compromettre la plus haute autorité électorale du pays, soit le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, et ce, pour empêcher l’entrée en fonction du président Lula nouvellement élu.

Jeudi, le sénateur Flávio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien président, a confirmé malgré lui l’existence de cette rencontre devant le Congrès en indiquant qu’elle ne « constitue aucun type de crime ».

« Auteur intellectuel » des attaques

Depuis le 8 janvier, les révélations se succèdent sur les intentions et démarches du camp de Bolsonaro afin de maintenir le populiste au pouvoir, contre la volonté des urnes, dans la foulée du scrutin présidentiel d’octobre dernier. À ce jour, l’ex-président brésilien n’a toujours pas concédé la victoire.

Dans les jours qui ont suivi l’insurrection, une perquisition dans la résidence d’Anderson Torres, ancien ministre de la Justice de Bolsonaro et chef de la sécurité de Brasília au moment des attaques contre la démocratie, a permis de trouver un projet de décret qui aurait pu être utilisé pour amorcer un coup d’État militaire au Brésil.

M. Torres a été arrêté à son retour de Floride où il était également durant les événements du 8 janvier. Jair Bolsonaro fait l’objet d’une enquête, soupçonné d’être l’« auteur intellectuel » des attaques. La justice brésilienne cherche également à établir le rôle joué par les forces de sécurité et leur complicité possible avec les émeutiers. Plusieurs d’entre elles étaient sous l’autorité d’Anderson Torres.

«Jair Bolsonaro devrait être expulsé vers le Brésil pour répondre de ses crimes, dit Marilia Corrêa. Or, même si les membres du Congrès au Brésil et aux États-Unis ont demandé aux systèmes judiciaires des deux pays d’extrader l’ancien président, ce processus peut prendre beaucoup de temps avant d’être approuvé », ajoute-t-elle, tout précisant que le refus ou l’annulation du visa de Bolsonaro, ce que les autorités américaines peuvent faire, reste finalement la manière la plus simple et la plus rapide de le renvoyer devant la justice de son pays.

Mardi, lors d’une réception tenue par Yes Brazil USA, une organisation conservatrice d’expatriés brésiliens aux États-Unis à laquelle il a participé en Floride, Bolsonaro s’est dit être « plus populaire que jamais » et a assuré qu’il entend « rester actif dans la politique brésilienne ».

Avec l’Agence France-Presse