Les États-Unis reprennent la délivrance totale de visas d’immigration à La Havane

L’ambassade américaine à La Havane a repris mercredi la délivrance totale de visas pour les Cubains désirant s’installer aux États-Unis, dans un contexte d’exode record vers ce pays, mais sans que se dessine une « normalisation » des relations avec l’île communiste.

« Cela a été très rapide, je dois maintenant venir chercher mon visa et je peux voyager », se réjouit à la sortie de l’ambassade Melissa Vazquez, 18 ans. Après « sept ans » d’attente, elle espère désormais retrouver son père qui vit aux États-Unis.

« C’est favorable pour tous les Cubains qui vont voyager, bien sûr », se félicite Eduardo Gonzalez. Cet artisan de 49 ans avait vu sa procédure de réunification familiale interrompue en 2017 lorsque le consulat avait fermé pour de supposés incidents de santé ayant touché des diplomates.

« Je devais encore fournir un document » et « je ne sais pas si on va me donner une issue favorable », raconte-t-il à l’Agence France-Presse (AFP), modérément optimiste, avant son rendez-vous.

L’ambassade américaine avait annoncé en mars la réouverture de son consulat. Cette annonce a été suivie de plusieurs rencontres de haut niveau, d’abord à Washington puis à La Havane, avec l’objectif de réactiver les accords migratoires entre les deux pays interrompus sous le gouvernement de Donald Trump (2017-2021).

En mai, le consulat a ainsi repris de façon « limitée » la délivrance de visas pour les Cubains souhaitant émigrer, puis l’ambassade a annoncé une reprise totale des procédures, sauf visa de tourisme, en janvier 2023 pour « assurer une émigration sûre, légale et ordonnée ».

Depuis 2017, les Cubains désirant obtenir un visa pour les États-Unis étaient confrontés à une véritable course d’obstacles, avec l’obligation de faire leur demande, à leurs frais, dans un pays tiers — en général le Guyana.

« C’est un bon signe que les gouvernements des deux pays se parlent sur la manière de gérer les flux migratoires de façon ordonnée et rationnelle », analyse pour l’AFP Michael Shifter, de l’Université de Georgetown à Washington.

Mais ces conversations « se sont limitées aux questions migratoires, en particulier dans le contexte de la grave crise migratoire », souligne Jorge Duany, spécialiste de Cuba à l’Université internationale de Floride.

« Changements minimes »

Frappée par une grave crise économique, Cuba connaît un exode sans précédent. Nombre de Cubains profitent depuis fin 2021 de l’exemption de visa au Nicaragua, allié de La Havane, pour tenter ensuite de rallier les États-Unis à travers l’Amérique centrale.

Depuis le 1er décembre 2021 et jusqu’à début décembre 2022, les autorités américaines ont réalisé 277 594 interpellations de Cubains tentant d’entrer illégalement aux États-Unis. L’émigration clandestine par la mer est aussi montée en flèche ces derniers mois.

Le gouvernement cubain a reconnu que Washington avait accordé en 2022, pour la première fois depuis 2017, plus de 20 000 visas à des Cubains souhaitant s’établir aux États-Unis, comme prévu par des accords datant de 1994.

Mais, même si Washington « ne veut pas le reconnaître, il y a un lien direct entre la recrudescence des mesures extrêmes contre l’économie cubaine et le flux migratoire dramatique qui a explosé », insistait en novembre auprès de l’AFP Johana Tablada, haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères.

Si certaines sanctions prises sous Donald Trump ont été assouplies par son successeur Joe Biden, le démocrate se garde bien pour l’instant de relancer la politique de rapprochement lancée par Barack Obama (2009-2017).

À son arrivée à la Maison-Blanche en 2021, M. Biden avait promis de revoir la politique américaine envers Cuba, mais son discours s’est durci après les manifestations antigouvernementales sur l’île en juillet 2021. En décembre, il a appelé une nouvelle fois à la libération de « centaines de prisonniers politiques » arrêtés lors des manifestations.

Washington a également maintenu Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme et l’a inclus récemment dans une autre liste de pays attentant à la liberté religieuse.

« M. Biden tente de recalibrer sa politique envers Cuba, en traçant un chemin médian entre la “pression maximale” de Trump et le “rapprochement” d’Obama, mais pour l’heure les changements de la politique américaine envers l’île ont été minimes », estime M. Duany.

« Pour le moment, il n’y a pas les conditions pour avancer vers une normalisation des relations », abonde Michael Shifter.