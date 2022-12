Six personnes arrêtées dont trois haut gradés de la police au Pérou

Six personnes, dont trois haut gradés de la police, ont été arrêtées lundi au Pérou pour leur supposée implication dans une affaire de corruption liée à l’ancien président déchu Pedro Castillo, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

« Des agents de la police, en coordination avec le ministère public, ont mené une méga opération qui a conduit à l’arrestation de six personnes qui seraient impliquées dans une affaire de corruption liée à des promotions irrégulières dans les forces de police », indique un communiqué.

Le ministère précise que parmi les personnes arrêtées figurent « trois généraux de la police en activité ». Ils seraient impliqués dans l’octroi de promotions, validées par M. Castillo, en échange d’argent.

Ces arrestations ont eu lieu au cours d’une opération de police comprenant des perquisitions dans plusieurs villes dont Lima.

Dans la capitale, deux résidences de l’ancien ministre de la Défense, Walter Ayala, qui fait également l’objet d’une enquête dans cette affaire, ont été perquisitionnés et divers documents saisis.

Le ministère public enquête sur Pedro Castillo et Walter Ayala pour les délits présumés de parrainage illégal et organisation criminelle.

L’ancien commandant de l’Armée, le général José Vizcarra, et l’ancien chef de l’armée de l’Air Jorge Chaparro, ont affirmé en novembre 2021 que le gouvernement avait fait pression sur eux pour qu’ils promeuvent des officiers qui ne remplissaient pourtant pas les conditions requises.

Pedro Castillo a été destitué puis arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le Parlement et annoncé vouloir gouverner par décrets, une action qualifiée de « coup d’État » par le Parlement et pour laquelle il est poursuivi pour « rébellion » et « conspiration ».

Instituteur d’origine rurale, il a gouverné moins d’un an et demi, une période marquée par une profonde crise politique.