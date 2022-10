Ultime débat entre Lula et Bolsonaro en vue du second tour

Les interprètes des Avengers, groupe de superhéros de Marvel, ont pris la parole vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler les Brésiliens à se rendre aux urnes dimanche.

« La faim au Brésil n’est pas une fiction, mais elle peut prendre fin. Écoutez nos frères, votez dimanche prochain », a lancé sur Twitter l’acteur Samuel L. Jackson, qui incarne le personnage de Nick Fury dans les films de Marvel. L’acteur américain répondait à un tweet de l’humoriste brésilien Fabio Porchat, qui demandait aux Avengers de l’« aide » dans la course pour le palais présidentiel du Planalto.

« Ici, les méchants sont des sacs de courses vides, des armes qui arrivent dans les écoles, le manque de médicaments dans les pharmacies… C’est un travail de superhéros. Est-ce que quelqu’un m’entend ? » a écrit l’humoriste, qui a déclaré son vote pour Lula. « Au rapport ! » a répondu Samuel L. Jackson, en portugais, suivis du mot-clic #NemTodoHeróiUsaCapa (#TousLesHérosNePortentPasDeCape), en appelant ses camarades Avengers à se joindre à lui.

Iron Man, Thor, Hulk et Wong ont rapidement répondu à l’appel.

« Nous sommes avec vous dans cette mission », a répondu en portugais Chris Hemsworth sur Twitter à Juliette, une célébrité brésilienne. « Avengers brésiliens, ce dimanche, vous êtes tous dignes de voter, quelque chose de plus puissant que n’importe quel marteau », a ajouté l’acteur de Thor.

« En ayant accès à une éducation de qualité, chaque enfant peut s’inventer un avenir meilleur. N’attendez pas cela. Votez pour cela », a tweeté l’acteur d’Iron Man, Robert Downey Jr, également en portugais, en interaction avec la vedette brésilienne Luciano Huck.

« Nous sommes unis contre l’oppression ! » a ajouté Benedict Wong, l’acteur britannique qui donne vie à Wong.

« La vraie science nous rend plus forts, comme le prouve Bruce Banner », a écrit Mark Ruffalo, en référence à son personnage de Marvel. « S’il vous plaît, votez dimanche pour des esprits courageux et ouverts et pour des familles fortes et en bonne santé », a ajouté celui qui, avant le premier tour, avait appelé les Brésiliens à appuyer la lutte climatique de l’ex-président Lula.